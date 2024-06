Russischer Touristenzug fährt erstmals seit vier Jahren nach Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der Personenzugverkehr zwischen Nordkorea und Russland wurde nach einer pandemiebedingten vierjährigen Aussetzung offenbar wieder aufgenommen.Das auf Nordkorea spezialisierte US-Nachrichtenportal NK News berichtete am Donnerstag unter Berufung auf den russischen Zoll, dass ein Personenzug mit 41 Touristen am Donnerstagmorgen nach Nordkorea gefahren sei.Nach Angaben des Zolls seien alle Passagiere an Bord des Zugs russische Staatsangehörige gewesen.Die Zugverbindung zwischen Wladiwostok in der russischen Region Primorje und der nordkoreanischen Stadt Rason war aufgrund der Corona-Pandemie in den letzten Jahren eingestellt.Die Passagiere stiegen in Wladiwostok in den Zug ein und sollen im russischen Chassan, das 54 Kilometer von Rason entfernt liegt, in einen nordkoreanischen Zug umgestiegen sein.Nordkorea könnte laut Experten die Zugverbindung dafür nutzen, Arbeiter in den Fernen Osten Russlands zu schicken, schrieb NK News weiter. Diese könnten dort Geld für die Finanzierung des nordkoreanischen Atomprogramms verdienen, hieß es.