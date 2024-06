Japan protestiert gegen ozeanografische Untersuchung durch Südkorea vor Dokdo

Photo : YONHAP News

Die japanische Regierung hat nach eigenen Angaben gegen eine ozeanografische Untersuchung durch ein südkoreanisches Schiff in der Umgebung von Dokdo protestiert.Das japanische Außenministerium teilte am Donnerstag mit, es habe festgestellt, dass das südkoreanische Untersuchungsschiff „Haeyang 2000“ in der ausschließlichen Wirtschaftszone Japans südlich von Takeshima Gegenstände wie Drähte ins Meer versenke. Als Takeshima bezeichnet Japan die südkoreanischen Felseninseln Dokdo, auf die es Gebietsanspruch erhebt.Die Untersuchung führte die Besatzung eines Untersuchungsschiffs der südkoreanischen Behörde für Hydrografie und Ozeanografie durch.Die südkoreanische Seite habe Japan jedoch keinen Antrag auf eine vorherige Zustimmung gestellt, fügte das Ministerium hinzu.Die japanische Regierung erhebt stets Protest, wenn Südkorea in der Nähe von Dokdo eine ozeanografische Untersuchung durchführt.Tokio protestierte auch formell, als drei Abgeordnete der oppositionellen Demokratischen Partei im April, sowie der Vorsitzende der Partei für Umbau Koreas, Cho Kuk, im Mai Dokdo besuchten.