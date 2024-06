Medizinprofessoren an Seoul Nationaluniversität drohen mit Arbeitsniederlegung

Photo : YONHAP News

Medizinprofessoren der Seoul Nationaluniversität (SNU) wollen ihre Arbeit niederlegen, sollte die Regierung ihren Streit mit den Assistenzärzten nicht beilegen.Das Krisenkomitee der Medizinprofessoren der SNU und ihrer Krankenhäuser gab am Donnerstag bekannt, dass es nach einer Umfrage bei allen Professoren beschlossen habe, ab dem 17. Juni in einen Streik zu treten. Davon würden unerlässliche Abteilungen wie die Notaufnahme und die Intensivstation ausgenommen sein.Sollten die administrativen Maßnahmen gegen Assistenzärzte nicht vollständig zurückgenommen und angesichts der aktuellen Krise im Gesundheitswesen keine angebrachten Maßnahmen zur Normalisierung getroffen werden, würden die Professoren ab dem 17. Juni nicht praktizieren, warnte das Komitee.Zudem bat es um Verständnis dafür, dass es von der Regierung abhänge, wie lange die Arbeitsniederlegung andauern werde.Ein großer Teil der Assistenzärzte in Südkorea hatte im Februar aus Protest gegen Pläne der Regierung für mehr Medizinstudienplätze geschlossen gekündigt und ihre Lehrkrankenhäuser verlassen. Nur ein Teil von ihnen ist mittlerweile zur Arbeit zurückgekehrt.