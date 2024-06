Seoul will Anerkennung japanischer Sado-Mine als Welterbe ohne Annahme seiner Forderung ablehnen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will die Anerkennung der japanischen Sado-Mine als UNESCO-Welterbestätte ablehnen, sollte ihre Forderung nach der Widerspiegelung deren gesamter Geschichte nicht akzeptiert werden.Die entsprechende Äußerung machte ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums am Freitag. Seoul forderte Japan auf, in seinem Antrag für die Aufnahme in die Welterbeliste die gesamte Geschichte der Mine, einschließlich der Zwangsarbeit von Koreanern zur Kolonialzeit, widerzuspiegeln.Das UNESCO-Welterbekomitee treffe Entscheidungen gewöhnlich im Konsens. Allerdings könne eine Abstimmung abgehalten werden, wenn sich eines der 21 Mitgliedsländer ablehnend äußere, hieß es.Sollte Südkoreas Position nicht berücksichtigt werden, könne es daher, hypothetisch gesehen, Konsens verhindern und eine Abstimmung herbeiführen, erklärte der Beamte.Der Internationale Rat für Denkmalpflege (ICOMOS), ein Beratungsgremium für die UNESCO, hatte zuvor in Bezug auf die Aufnahme der Sado-Mine in die Welterbeliste einen „Aufschub“ empfohlen und von Japan gefordert, zusätzliche Dokumente vorzulegen.In der Mine in der japanischen Präfektur Niigata hatten zahlreiche Koreaner während der japanischen Kolonialherrschaft Zwangsarbeit verrichten müssen, damit sich Japan Kriegsmaterial sichern konnte. Angesichts der Kontroverse darüber hatte Japan die Geschichte der Mine im 20. Jahrhundert aus seinem Antrag ausgeschlossen. Die südkoreanische Regierung hat sich jedoch dagegen ausgesprochen, dass die umstrittene Stätte in die Welterbeliste aufgenommen wird, ohne dass ihre gesamte Geschichte dargestellt wird.