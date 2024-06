Küstenwachen Südkoreas, der USA und Japans halten erste gemeinsame Übung ab

Photo : YONHAP News

Die Küstenwachen Südkoreas, der USA und Japans haben laut einem japanischen Medienbericht ihre erste gemeinsame Übung abgehalten.Der Nachrichtenagentur Kyodo zufolge fand die Übung am Donnerstag außerhalb der japanischen Hoheitsgewässer im Ostmeer nördlich von Maizuru in der japanischen Präfektur Kyoto statt.Die Übung basierte auf einem Szenario, in dem nach einer Kollision zwischen zwei Schiffen ein Feuer ausbrach und zehn Besatzungsmitglieder ins Meer sprangen. Die Küstenwachen führten unter dem Einsatz von 280 Personen sowie mehreren Schiffen und Hubschraubern eine Rettungsaktion durch.Die Staats- und Regierungschefs der drei Länder hatten bei ihrem Gipfel im vergangenen August in Camp David vereinbart, ein trilaterales Rahmenwerk für die Kooperation im Bereich der maritimen Sicherheit zu schaffen.Der japanische Sender NHK ging davon aus, dass die Übung angesichts Chinas zunehmender maritimer Aktivitäten für eine stärkere Zusammenarbeit der drei Länder gedacht sei.