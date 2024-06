Südkorea erreicht nach Sieg über Singapur dritte asiatische Qualifikation für Fußball-WM 2026

Photo : YONHAP News

Südkorea hat nach einem klaren Sieg über Singapur die dritte asiatische Qualifikationsrunde für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bereits erreicht.Die südkoreanische Nationalmannschaft setzte sich in ihrem fünften Spiel der zweiten Qualifikationsrunde am Donnerstag in Singapur mit 7:0 gegen den Gastgeber durch.Son Heung-min und Lee Kang-in trafen jeweils zweimal. Joo Min-kyu erzielte sein Debüttor in einem A-Länderspiel und trug auch mit drei Torvorlagen zum Sieg bei.Südkorea sicherte sich mit vier Siegen und einem Unentschieden unabhängig vom Ausgang des verbleibenden Spiels den Einzug in die dritte Qualifikationsrunde. Diese beginnt im September.Sein letztes Spiel der zweiten Runde bestreitet Südkorea am 11. Juni in Seoul gegen China.