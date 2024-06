Sport Nordkorea kann nach Sieg über Syrien noch auf Einzug in dritte WM-Qualifikationsrunde hoffen

Nordkorea kann nach einem Sieg über Syrien doch noch auf den Einzug in die dritte asiatische Qualifikationsrunde für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 hoffen.



Nordkorea erzielte in seinem fünften Spiel der zweiten Qualifikationsrunde am Donnerstag im laotischen Vientiane einen 1:0-Sieg über Syrien.



Mit zwei Siegen und drei Niederlagen verbucht Nordkorea sechs Punkte und bleibt weiter an dritter Stelle in Gruppe B. Das Land konnte jedoch seinen Rückstand auf Syrien an zweiter Stelle auf einen Punkt verringern.



Japan, Gruppenerster, hat sich bereits den Einzug in die dritte Qualifikation gesichert.



Es hängt nun vom Ausgang ihrer jeweils sechsten und letzten Partien ab, ob Syrien oder Nordkorea das Ticket für die dritte Qualifikation erhält.



Nordkorea bestreitet sein letztes Spiel am 11. Juni gegen Myanmar, während Syrien auf Japan trifft.



Das Spiel zwischen Nordkorea und Syrien sollte ursprünglich in Pjöngjang ausgetragen werden. Die Partie wurde jedoch nach Laos verlegt.



WM-Qualifikationsspiele werden normalerweise live auf der Website der Asiatischen Fußball-Konföderation (AFC) übertragen. Beim Spiel zwischen Nordkorea und Syrien war dies jedoch nicht der Fall. Über 30 Minuten nach Spielende wurde auf der Website lediglich bekannt gegeben, dass Nordkorea mit einem Tor von Jong Il-gwan einen 1:0-Sieg über Syrien errang.