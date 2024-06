Medien: Nordkoreanische Tanker befördern im April Öl von Russland nach Nordkorea

Photo : YONHAP News

Laut einem japanischen Medienbericht haben nordkoreanische Öltanker im April Erdöl von Russland nach Nordkorea transportiert.Die Tageszeitung „Yomiuri Shimbun“ schrieb am Freitag, ihre Analyse von Satellitenaufnahmen deute darauf hin, dass vier nordkoreanische Öltanker Anfang April im Hafen von Wostotschny im Fernen Osten Russlands raffinierte Ölprodukte, darunter Benzin, nach Nampo in Nordkorea befördert hätten.Die Zeitung hat gemeinsam mit Katsuhisa Furukawa, einem ehemaligen Mitglied des Sanktionsausschusses des UN-Sicherheitsrats zu Nordkorea, Satellitenbilder des US-Satellitendiensts Planet Labs analysiert.Nach einer 2017 angenommenen Resolution des Weltsicherheitsrats darf Nordkorea jährlich bis zu 500.000 Barrel raffiniertes Öl einführen.John Kirby, Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, hatte bei einer Pressekonferenz im vergangenen Monat gesagt, Russland habe allein im März mehr als 165.000 Barrel raffiniertes Öl an Nordkorea geliefert. Damit könne die jährliche Obergrenze inzwischen bereits überschritten worden sein.