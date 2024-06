Gewerkschaft von Samsung Electronics streikt erstmals

Photo : YONHAP News

Gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter von Samsung Electronics sind am Freitag in den ersten Streik der Unternehmensgeschichte getreten.Die National Samsung Electronics Union, die größte Gewerkschaft des Elektronikriesen, hatte angekündigt, durch die gemeinsame Beanspruchung des Jahresurlaubs am gleichen Tag einen Streik zu starten.Die Gewerkschaft zählt 28.000 Mitglieder, was 22 Prozent der gesamten Belegschaft von rund 125.000 Personen entspricht.Sie gab nicht bekannt, wie viele Mitarbeiter an der Arbeitsniederlegung beteiligt sind.Es wird jedoch kaum eine Produktionsstörung befürchtet. Denn es war bereits absehbar, dass viele Mitarbeiter am heutigen Freitag, einem Brückentag, Urlaub nehmen wollten.Aufgrund des Brückentags ging das taiwanesische Marktforschungsunternehmen TrendForce auch davon aus, dass der Streik keine Auswirkungen auf die DRAM- und NAND-Flash-Produktion haben und auch keine Lieferengpässe verursachen werde. Denn Chipfabriken seien sehr auf eine automatisierte Produktion angewiesen.Samsung Electronics und die Gewerkschaft führen seit Januar Tarifverhandlungen.Sie konnten jedoch bislang keine nenneswerten Annährungen erzielen.