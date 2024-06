Präsident Yoon besucht drei zentralasiatische Staaten

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist am Montag zu einer Zentralasienreise aufgebrochen.Er absolviert Staatsbesuche in Turkmenistan, Kasachstan und Usbekistan.Im Mittelpunkt der Reise steht die Zusammenarbeit in den Lieferketten für kritische Mineralien. Die drei zentralasiatischen Staaten sind wichtige Produzenten von Erdgas und kritischen Mineralien für die Industrie 4.0, darunter Uran und Lithium.Das Präsidialamt präsentierte die Initiative „K-Seidenstraße zwischen Korea und Zentralasien“ als diplomatische Strategie für Zentralasien.Erste Station der Reise ist Turkmenistan, wo Yoon zwei Tage lang bleiben wird. In Kasachstan und Usbekistan wird er anschließend jeweils drei Tage bleiben.Anlässlich der Reise wurde beschlossen, dass im kommenden Jahr in Südkorea ein Gipfel zwischen Südkorea und fünf zentralasiatischen Ländern abgehalten wird.