JCS: Nordkorea schickte seit Sonntagabend etwa 310 Müll-Ballons

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut dem südkoreanischen Militär zwischen Sonntagabend und Montagmorgen etwa 310 Müll-Ballons nach Südkorea geschickt.Der Vereinigte Generalstab (JCS) Südkoreas hatte gegen 21.40 Uhr am Sonntag in einer Kurznachricht an Reporter mitgeteilt, dass Nordkorea weitere Ballons mit Müll über die Grenze schicke.Laut einem Mitarbeiter des JCS lässt Nordkorea derzeit keine weiteren Ballons steigen.Die Ballons transportierten Abfälle wie Altpapier und Plastiktüten. Bisherige Untersuchungen hätten keine Hinweise auf gefährliche Substanzen geliefert, hieß es.Nordkorea hatte bereits Ende Mai und Anfang Juni als Reaktion auf die anti-nordkoreanischen Flugblattaktionen südkoreanischer Bürgergruppen Ballons mit Müll nach Südkorea verschickt.In vier Schüben schickte Nordkorea nach Schätzungen mehr als 1.600 Müll-Ballons über die Grenze.