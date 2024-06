Premier Han ruft zur Übernahme des Geistes des Juni-Kampfs von 1987 auf

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat zur Übernahme des Geistes des Demokratischen Kampfs im Juni 1987 aufgerufen.Der edle Geist des Juni-Kampfs sei ein kostbares Erbe, das man übernehmen und weiterentwickeln müsse, sagte Han am Montag bei einer Zeremonie zum 37. Jahrestag der 10.-Juni-Bewegung im Jahr 1987.Der Juni-Aufstand, der mit einem leidenschaftlichen Geschrei zahlreicher Schüler, Studenten und Bürger begonnen habe, sei zu einem historischen Wendepunkt in der Demokratie der Republik Korea geworden, sagte er.Han erklärte, die Regierung gebe ihr Bestes, um auf der Grundlage einer reiferen Demokratie ein freies, gerechtes, friedliches und gedeihendes Land zu schaffen.Er sagte auch, dass Südkorea als globaler Schlüsselstaat zur Verbreitung der liberalen Demokratie im Weltdorf beitrage. Dabei brachte er die Ausrichtung des dritten Gipfels für Demokratie und des Korea-Afrika-Gipfels in Südkorea zur Sprache.Die Regierung werde ihre Erfahrung mit der Entwicklung der Demokratie mit der internationalen Gemeinschaft teilen und sich bemühen, damit zukünftige Generationen den Wert der Demokratie weiter steigern könnten, hieß es weiter.