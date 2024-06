Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi ist mit einem Minus in die Woche gestartet.Der Kospi büßte 0,79 Prozent auf 2.701,17 Zähler ein.Die Anleger hätten sich vor der Fed-Zinssitzung am Mittwoch zurückgehalten, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Kurzfristige Verluste ließen sich in dieser Woche angesichts steigender Anleihezinsen und eines starken US-Dollar aufgrund guter Daten zum US-Arbeitsmarkt nicht vermeiden, wurde Lee Kyung-min von Daishin Securities von Yonhap wiedergegeben.