Opposition ernennt Vorsitzende von elf ständigen Parlamentsausschüssen im Alleingang

Die Demokratische Partei (DP) und weitere Oppositionsparteien haben am Montag die Vorsitzenden der elf wichtigsten ständigen Ausschüsse der Nationalversammlung im Alleingang bestimmt.Die regierende Partei Macht des Volks (PPP) will aus Protest dagegen möglicherweise die Mitarbeit in allen ständigen Ausschüssen verweigern.Unmittelbar vor der Plenarsitzung hatten die Fraktionschefs der PPP und DP auf Vermittlung des Parlamentspräsidenten Woo Won-shik noch zweimal versucht, zu einer Einigung zu gelangen.Annäherungen gab es zu den besonders umkämpften Vorsitzposten des Lenkungsausschusses und der Ausschüsse für Gesetzgebung und Justiz sowie für Wissenschaft, IKT, Rundfunk und Kommunikation. Eine endgültige Einigung kam aber nicht zustande.Den Vorsitz des Gesetzgebungs- und des Lenkungsausschusses übernehmen damit DP-Abgeordnete. Erstmals in der südkoreanischen Verfassungsgeschichte bekommt damit eine Oppositionspartei sowohl den Parlamentsvorsitz als auch die Leitung der beiden zentralen Ausschüsse zugesprochen.