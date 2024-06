Nordkoreanische Soldaten überschritten am Sonntag kurzzeitig innerkoreanische Grenze

Photo : YONHAP News

Nordkoreanische Soldaten haben am Sonntag die innerkoreanische Grenze überschritten.Das südkoreanische Militär gab am Dienstag bekannt, dass eine Gruppe nordkoreanischer Soldaten gegen 12.30 Uhr am Sonntag die Militärische Demarkationslinie (MDL) überschritten habe.Nach mündlichen Warnungen und Warnschüssen des südkoreanischen Militärs hätten sie sich zurückgezogen. Nach den Warnschüssen habe es keine besonderen Vorkommnisse gegeben, hieß es.Militärangaben zufolge werden erforderliche Maßnahmen im Einklang mit Verfahren zur Einsatzdurchführung ergriffen. Dafür würden Bewegungen bei der nordkoreanischen Armee genau überwacht.