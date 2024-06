Photo : YONHAP News

Die USA sind angesichts der nordkoreanischen Bedrohung auf "alles" vorbereitet, was auf der koreanischen Halbinsel passieren kann.Das sagte der US-Botschafter in Seoul, Philip Goldberg, am Dienstag in einem Podcast der Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien mit Sitz in Washington.Hintergrund der Aussage war der von Nordkorea per Ballons nach Südkorea verschickte Müll. Der Botschafter kritisierte dies als "abscheulich" und "kontraproduktiv" für den Spannungsabbau.Daraufhin hatten südkoreanische Aktivisten Ballons mit Propagandamaterial über die Grenze geschickt. Die südkoreanischen Streitkräfte bauten am Sonntag wieder Lautsprecher für die Propaganda-Beschallung an der Grenze auf.Man sei auf alles vorbereitet und werde niemals unachtsam sein, da alles unvorhersehbar sei. Er wies auf die Verteidigungsbereitschaft der 28.500 US-Soldaten in Korea hin. Diese würden die Situation stündlich und minütlich beobachten, die US-Botschaft in Seoul verfahre in gleicher Weise, so Goldberg.