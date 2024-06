Südkorea verzeichnet bislang schwerstes Erdbeben in diesem Jahr

Photo : KBS News

Ein Erdbeben der Stärke 4,8 hat am Mittwoch den südwestlichen Landkreis Buan erschüttert.Das Beben ereignete sich nach Angaben des Wetteramtes Korea Meteorological Administration (KMA) um 8.26 Uhr vier Kilometer südsüdwestlich des Landkreises in der Provinz Nord-Jeolla in acht Kilometern Tiefe.Es sei das schwerste Beben, das sich dieses Jahr auf der koreanischen Halbinsel und in umliegenden Gewässern ereignete. Erstmals seit fast einem Jahr wurde damit in Südkorea ein Beben der Stärke 4,5 oder höher registriert.Berichte über Schäden an Gebäuden oder Verletzte lägen nicht vor, teilte die Provinz-Regierung mit.Auch in Sejong, etwa 140 Kilometer von Buan entfernt, seien die Erschütterungen bemerkt worden. Einwohner berichteten, dass Stühle und Fernseher gewackelt hätten.