Menschenrechtsforum zu Nordkorea in Wien

Photo : YONHAP News

Ein internationales Forum zur Menschenrechtslage in Nordkorea hat in Wien stattgefunden.Das Forum veranstaltete die südkoreanische Botschaft in Österreich am Dienstag (Ortszeit). Dazu kamen etwa 100 Personen aus Politik und Wissenschaft sowie von internationalen Organisationen zusammen.Michael Kirby, ehemaliger Vorsitzender der UN-Untersuchungskommission (COI) zu den Menschenrechten in Nordkorea, sagte, dass sich die Menschenrechtssituation in Nordkorea seit der Veröffentlichung des Berichts der COI im Jahr 2014 nicht verbessert habe. Es könne kein universeller Frieden erreicht werden, solange universelle Menschenrechte nicht gewährleistet seien, sagte er.Die COI wurde im März 2013 als erstes offizielles Organ auf UN-Ebene zur Klärung der Menschenrechtsfragen in Nordkorea ins Leben gerufen.Lukas Mandl, Vorsitzender der Delegation des Europäischen Parlaments für die koreanische Halbinsel, äußerte Besorgnis darüber, dass das Bewusstsein für die Menschenrechte in Nordkorea in der internationalen Gemeinschaft nicht ausgeprägt ist. Er sagte, dass das Europaparlament größeres Interesse haben und die notwendige Rolle spielen werde.Park Ji-hyun, eine aus Nordkorea geflüchtete und in Großbritannien ansässige Menschenrechtsaktivistin, berichtete über die Menschenrechtslage in Nordkorea, einschließlich ihrer Erfahrung mit der Zwangsrückführung.