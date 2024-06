Südkoreas Fußballer feiern 1:0-Sieg über China und erreichen dritte WM-Qualifikationsrunde

Photo : YONHAP News

Südkorea hat mit einem Sieg über China die zweite asiatische Qualifikationsrunde für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 abgeschlossen.In dem Spiel am Dienstag in Seoul siegte die südkoreanische Nationalmannschaft mit 1:0. Lee Kang-in erzielte in der 61. Minute den einzigen Treffer des Spiels.Südkorea hatte sich bereits nach dem fünften Spiel die Spitzenposition in Gruppe C und damit den Einzug in die dritte Qualifikationsrunde gesichert. Das Land feierte in der zweiten Qualifikationsrunde fünf Siege und spielte einmal Unentschieden.Nach dem Erfolg am Dienstag wird Südkorea im neuen FIFA-Ranking, das in diesem Monat veröffentlicht wird, weiterhin zu den drei bestplatzierten Mitgliedern der Asiatischen Fußballkonföderation (AFC) zählen. Daher wird das Land bei der Auslosung für die dritte Qualifikationsrunde nicht mit Japan und Iran in eine Gruppe kommen, die ebenfalls unter den ersten drei in Asien stehen.