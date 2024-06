Seoul begrüßt UN-Resolution für Waffenruhe im Gazastreifen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat die Verabschiedung einer Resolution des UN-Sicherheitsrats für eine Waffenruhe im Gazastreifen begrüßt.Seoul erwarte, dass alle beteiligten Parteien den von US-Präsident Joe Biden vorgestellten Plan für Verhandlungen über eine Waffenruhe unverzüglich akzeptieren und aufrichtig umsetzen würden, sagte ein Beamter des Außenministeriums am Dienstag.Die südkoreanische Regierung werde sich als nichtständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats weiterhin aktiv an den Bemühungen der internationalen Gemeinschaft um eine Lösung des Gaza-Konflikts beteiligen, hieß es weiter.Der Weltsicherheitsrat hatte am Montag (Ortszeit) eine Resolution verabschiedet, mit der ein von den USA vorgelegter dreistufiger Plan für eine Waffenruhe im Gazastreifen unterstützt wird.