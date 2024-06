Nordkoreas Fußballer schaffen Einzug in nächste WM-Qualifikationsrunde

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat den Einzug in die dritte asiatische Qualifikationsrunde für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 geschafft.Im letzten Spiel in der zweiten Qualifikationsrunde am Dienstag im laotischen Vientiane setzte sich Nordkorea mit 4:1 gegen Myanmar durch.Mit drei Siegen und drei Niederlagen kam Nordkorea auf neun Punkte und landete auf Platz zwei in Gruppe B.Die Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für die dritte Runde.Syrien verlor sein letztes Spiel gegen Japan mit 0:5 und wurde damit noch von Nordkorea vom zweiten Platz verdrängt.Das letzte Spiel Nordkoreas gegen Myanmar wurde in Laos ausgetragen, so wie die vorherige Partie gegen Syrien.