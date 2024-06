Südkorea nimmt an Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Berlin teil

Photo : YONHAP News

Südkoreas Zweite Vizeaußenministerin Kang In-sun nimmt an einer internationalen Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine teil.Kang nehme in Berlin an der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz am Dienstag und Mittwoch (Ortszeit) teil, sagte Ministeriumssprecher Lim Soo-suk am Dienstag vor der Presse. Südkorea werde sich weiterhin an den Bemühungen der internationalen Gemeinschaft um den Wiederaufbau der Ukraine beteiligen.Kang wird bei der Konferenz die bisherige Umsetzung der „Friedens- und Solidaritätsinitiative für die Ukraine“ vorstellen, die Südkorea letztes Jahr präsentiert hatte.Kang wird auch an einem Ministertreffen der Multi-agency Donor Coordination Platform for Ukraine (MDCP) teilnehmen. Dabei wird sie die Entschlossenheit Südkoreas bekunden, als neues Mitglied zur Wiederaufbauhilfe für die Ukraine beizutragen.Die MDCP ist ein im Januar letzten Jahres gegründetes Beratungsgremium der wichtigsten Geber für die Ukraine. Daran sind die Gruppe der Sieben, die Europäische Union, die Ukraine und internationale Finanzorganisationen wie die Weltbank beteiligt. Südkorea trat der Plattform im Februar dieses Jahres bei.