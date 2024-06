Erstes offizielles Treffen auf Regierungsebene zwischen Südkorea und Kuba seit Beziehungsaufnahme

Photo : YONHAP News

Südkorea und Kuba haben das erste offizielle Treffen auf Regierungsebene seit der Aufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen abgehalten.Carlos Pereira, Generaldirektor für bilaterale Angelegenheiten im kubanischen Außenministerium, kam am Mittwoch in Seoul mit dem stellvertretenden Außenminister Chung Byung-won zu einem bilateralen Gespräch zusammen.Vor dem Gespräch sagte Pereira Reportern, dass beide Seiten bei dem ersten offiziellen Treffen über ihre bilateralen Beziehungen diskutieren würden.Auf die Frage, ob auch Fragen betreffend Nordkorea besprochen würden, sagte er, man müsste über Fragen betreffend Südkorea sprechen.Zum Zeitpunkt der Eröffnung einer diplomatischen Vertretung Kubas in Südkorea bekräftigte er die Position, dass dies möglichst bald erfolgen werde.Pereira leitet eine Delegation der kubanischen Regierung, die erstmals seit der Aufnahme von Beziehungen im Februar nach Südkorea entsandt wurde. Er nahm unter anderem am koreanisch-lateinamerikanischen Forum für Zukunftskooperation 2024 teil.