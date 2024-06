Südkorea ruft nach Erdbeben in Buan Notfallreaktion der Stufe 1 aus

Photo : YONHAP News

Nach dem Erdbeben der Stärke 4,8 in Buan am Mittwoch hat die Regierung die Stufe 1 der Notfallreaktion des Zentralen Hauptquartiers für Katastrophenschutz und Sicherheitsmaßnahmen aktiviert.Das gab das Ministerium für Inneres und Sicherheit bekannt.Auch wurde die zweithöchste Stufe des vierstufigen Krisenwarnsystems wegen Erdbeben beschlossen.Laut dem Innenministerium und der Feuerwehrbehörden sind bis 11.30 Uhr landesweit 309 Meldungen über Erschütterungen eingegangen, darunter 77 aus der Provinz Nord-Jeolla, in der sich Buan befindet.Die gemessene Intensität, die Stärke der in den jeweiligen Regionen gespürten Erschütterungen, war in Nord-Jeolla mit 5 am höchsten. Es wird davon ausgegangen, dass es zu Vibrationen kam, die von fast jeder Person wahrgenommen wurden und zum Bersten von Geschirr und Fenstern führten.Innenminister Lee Sang-min sagte, dass es zwölf Nachbeben und viele kleinere Schäden gegeben habe. Größere Schäden und Verletzte habe es glücklicherweise nicht gegeben.Ein Erdbeben der Stärke 4,8 ereignete sich gegen 8.26 Uhr vier Kilometer südsüdwestlich des Landkreises Buan. Dies ist das schwerste Beben, das sich dieses Jahr auf der koreanischen Halbinsel und in umliegenden Gewässern ereignete.