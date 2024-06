Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch zulegen können.Für den Index ging es um 0,84 Prozent auf 2.728,17 Zähler nach oben.Der Kospi hatte zum Handelsbeginn noch stärker zugelegt, nachdem es an der US-Börse am Dienstag aufwärts gegangen war.Apple war der Held des US-Aktienmarkts am Vortag, doch werde vor der Fed-Sitzung und der Veröffentlichung der Daten zur Teuerung in den USA Vorsicht vorherrschen, zitierte die Nachrichtenagentur Yonhap Kim Dae-wook von Hana Securities.