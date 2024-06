Südkoreas Präsidialamt bestätigt anstehenden Nordkorea-Besuch von Putin

Photo : YONHAP News

Der russische Präsident Wladimir Putin wird laut dem südkoreanischen Präsidialamt in den nächsten Tagen Nordkorea besuchen.Entsprechendes äußerte ein hochrangiger Beamter des Präsidialamtes bei einem Treffen mit Reportern am Mittwoch (Ortszeit) in Astana während des Staatsbesuchs von Präsident Yoon Suk Yeol in Kasachstan.Es ist das erste Mal, dass ein Beamter der südkoreanischen Regierung Putins geplanten Nordkorea-Besuch bestätigt hat.Zu einem ähnlichen Zeitpunkt sei ein außen- und sicherheitspolitischer Strategiedialog zwischen Südkorea und China vorgesehen. Die Regierung werde all dies berücksichtigen und dafür sorgen, dass ihre Verbündeten und strategischen Partner in Fragen betreffend Nordkorea dieselbe Linie wie die Republik Korea vertreten würden.