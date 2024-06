UN-Kommando untersucht Grenzüberquerung nordkoreanischer Soldaten und Südkoreas Propaganda-Beschallung

Photo : YONHAP News

Das UN-Kommando untersucht die jüngsten Vorfälle zwischen Süd- und Nordkorea im Grenzgebiet.Das gab das UN-Kommando am Donnerstag bekannt.Die Maßnahmen des UN-Kommandos würden mit den Vorgaben im Waffenstillstandsabkommen genau übereinstimmen. Das UN-Kommando arbeite auf eine Deeskalation der Situation hin, um Frieden und Stabilität in der Region sicherzustellen, hieß es.Das Kommando fügte hinzu, dass es Nordkorea weiterhin auffordere, unter Rückgriff auf die etablierten Mechanismen zum Dialog zurückzukehren.Zu den Untersuchungsgegenständen zählen die kurzzeitige Überschreitung der innerkoreanischen Grenze durch nordkoreanische Soldaten und die Nutzung von Lautsprechern durch die südkoreanische Armee an der Grenze.Laut dem Vereinigten Generalstab Südkoreas hatten nordkoreanische Soldaten gegen 12.30 Uhr am Sonntag die militärische Demarkationslinie (MDL) innerhalb der demilitarisierten Zone (DMZ) überquert. Nach Warnschüssen der südkoreanischen Streitkräfte hatten sie sich zurückgezogen.Der Zwischenfall schürte Spekulationen, nach denen Nordkorea die Wachsamkeit der südkoreanischen Seite prüfen wollte, bevor es eine lokale Provokation startet.Die südkoreanische Regierung hatte unterdessen am Sonntag als Reaktion auf das Verschicken von Müll-Ballons durch Nordkorea die Propaganda-Beschallung an der Grenze kurzzeitig wieder aufgenommen.Das UN-Kommando hatte zuvor am 30. Mai erklärt, dass es eine Untersuchung zu Nordkoreas Ballon-Aktion eingeleitet habe, die einen Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen darstelle.