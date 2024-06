Südkorea und Kasachstan vereinbaren Partnerschaft bei kritischen Mineralien

Photo : YONHAP News

Südkorea und Kasachstan haben sich geeinigt, im Bereich kritischer Mineralien im gesamten Prozess von der Erschließung bis zur Raffination und Verhüttung zusammenzuarbeiten.Das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte mit, anlässlich des Staatsbesuchs von Präsident Yoon Suk Yeol in Kasachstan am Mittwoch (Ortszeit) mit dem kasachischen Ministerium für Industrie und Bauwesen eine Absichtserklärung über eine Kooperationspartnerschaft in der Lieferkette für kritische Mineralien unterzeichnet zu haben.Beide Länder vereinbarten, die Zusammenarbeit auf jeder Stufe der Wertschöpfungskette und den Personenaustausch zu fördern. Dazu zählen gemeinsame geologische Untersuchungen, Exploration, Erschließung sowie Raffination und Verhüttung von kritischen Mineralien, darunter Lithium.Beide Regierungen verständigten sich darauf, für die Schaffung eines systematischen Kooperationsrahmens einen Dialog über Lieferketten einzuführen und praktische Kooperationsmöglichkeiten zu erörtern.Beide Seiten unterzeichneten auch eine Absichtserklärung über die Zusammenarbeit für die Exploration und Erschließung von Lithium-Minen, um eine gemeinsame Erkundung solcher Minen in Kasachstan vorzunehmen. Auch wurde eine Absichtserklärung über die technologische Kooperation zur Kommerzialisierung von seltenen Metallen in Kasachstan abgeschlossen.Außerdem unterzeichneten das südkoreanische Industrieministerium und das kasachische Energieministerium eine Absichtserklärung über die Kooperation in der Stromindustrie.