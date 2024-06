US-Vizeaußenminister: USA stets wachsam gegenüber möglichen Schritten Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Die USA sind laut ihrem Vizeaußenminister Kurt Campbell stets wachsam gegenüber möglichen Schritten Nordkoreas, die über das Verschicken von Müll-Ballons hinausgehen.Die entsprechende Äußerung machte Campbell am Mittwoch (Ortszeit) bei einem Forum, das von der in Washington ansässigen Denkfabrik Stimson Center veranstaltet wurde.Die USA beobachteten aufmerksam, was in Pjöngjang geschehe. Es habe einige Veränderungen in den politischen Ansätzen Nordkoreas gegeben. Sie würden sorgfältig untersucht, fügte er hinzu.Die USA seien darüber besorgt, was Russland im Gegenzug für die Waffenlieferungen Nordkorea zur Verfügung stellen werde. Sie beobachteten die Entwicklung aufmerksam, hieß es weiter.