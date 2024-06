UN-Sicherheitsrat diskutiert über Menschenrechte in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der UN-Sicherheitsrat hat eine formelle Sitzung zum Thema Menschenrechte in Nordkorea abgehalten.Bei dem Treffen am Mittwoch (Ortszeit) prangerten die meisten Ratsmitglieder, einschließlich Südkoreas, der USA und Japans, an, dass Nordkorea das Leid seiner Bevölkerung vergrößere, indem es ein Atomprogramm vorantreibe.Zuletzt hatte der Weltsicherheitsrat im vergangenen August eine Sitzung zu den Menschenrechten in Nordkorea abgehalten.Volker Türk, UN-Hochkommissar für Menschenrechte, äußerte die Einschätzung, dass sich das Problem der Unterdrückung der Freizügigkeit und der Meinungsäußerungsfreiheit in Nordkorea in letzter Zeit weiter verschärft habe. Die sozioökonomischen Lebensbedingungen seien aufgrund der Nahrungsmittelknappheit kaum noch auszuhalten.Elizabeth Salmón, UN-Sonderberichterstatterin zur Menschenrechtssituation in Nordkorea, sagte, Nordkorea sei mit der schlimmsten humanitären Krise seit der Hungersnot Ende der 1990er Jahre konfrontiert. Die internationale Gemeinschaft schenke der Angelegenheit jedoch nicht genug Aufmerksamkeit.Der südkoreanische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Hwang Joon-kook, verglich Nordkorea mit einem Zweigespann, mit Atomwaffen und Menschenrechtsverletzungen als Zugtieren. Sollten die Menschenrechtsverletzungen aufhören, werde auch die Entwicklung von Nuklearwaffen aufhören, sagte er.Hwang hatte die Sitzung geleitet, da Südkorea im Juni den Vorsitz im Sicherheitsrat innehat.