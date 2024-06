Tokio will Medienbericht über Geheimkontakt mit Nordkorea in Mongolei nicht bestätigen

Photo : YONHAP News

Die japanische Regierung hat sich geweigert, einen südkoreanischen Medienbericht über einen Geheimkontakt mit Nordkorea im Mai in der Mongolei zu bestätigen.Der japanische Chefkabinettssekretär Yoshimasa Hayashi sagte auf einer Pressekonferenz am Donnerstag, er sei sich des Berichts bewusst. Aufgrund des Charakters der Angelegenheit wolle er jedoch auf eine Antwort verzichten.Er betonte, dass Japan unverändert hochrangige Gespräche mit Nordkorea unter direkter Anweisung des Ministerpräsidenten führen wolle, um ein Spitzentreffen zur Lösung einer Reihe von anstehenden bilateralen Angelegenheiten zustande zu bringen. Das habe auch Ministerpräsident Fumio Kishida wiederholt gesagt.Hayashi wollte auch einen japanischen Medienbericht nicht bestätigen, nach dem Kishida erwäge, zur Lösung der Frage der durch Nordkorea entführten Japaner im August die Mongolei zu besuchen. Es sei noch nichts entschieden, sagte er lediglich.Die südkoreanische Zeitung „JoongAng Ilbo“ hatte zuvor am Donnerstag unter Berufung auf mehrere Quellen über ein geheimes Treffen zwischen Nordkorea und Japan Mitte Mai in Ulaanbaatar berichtet.