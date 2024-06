„2024 Festa” von BTS zum elften Jahrestag des Debüts

Photo : KBS News

Anlässlich des elften Jahrestags des Debüts von BTS findet am heutigen Donnerstag das „2024 Festa“ statt.Die Veranstaltung läuft derzeit im Seoul Sportkomplex oder Jamsil Sportkomplex im Osten der südkoreanischen Hauptstadt. Dazu kamen Fans aus aller Welt zusammen.Die K-Pop-Band hat jährlich um ihren Debüttag, den 13. Juni, ein Festival mit Fans veranstaltet.Es wurden verschiedene Erlebnisprogramme für Fans angeboten. Auf einer großen Anzeigetafel wurden handgeschriebene Briefe und Videos von BTS-Mitgliedern gezeigt, die wegen des Wehrdienstes nicht teilnehmen konnten.Das älteste Mitglied Jin, das am Mittwoch seinen Wehrdienst abgeleistet hat, nahm an der Veranstaltung „Jin´s Greetings“ teil. Bei der Veranstaltung umarmte er 1.000 Fans.Um 20 Uhr beginnt eine Zusammenkunft mit 4.000 geladenen Mitgliedern der Fangemeinde „Army“.