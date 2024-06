Wirtschaft Coupang muss wegen Manipulation von Produktsuche-Ranking hohe Strafe zahlen

Die Kommission für fairen Handel (FTC) hat beschlossen, gegen den E-Commerce-Riesen Coupang wegen des Vorwurfs der Manipulation der Rangliste der Produktsuche ein Bußgeld in Höhe von 140 Milliarden Won (102 Millionen Dollar) zu verhängen.



Der größte Onlinehändler in Südkorea vermittelt Produkte anderer Unternehmen und verkauft auch Eigenmarkenprodukte.



Die Fair-Trade-Kommission geht davon aus, dass Coupang seit 2019 das Coupang Ranking manipuliert hat, damit seine Eigenmarkenprodukte oben auf der Liste stehen konnten.



Coupang habe Algorithmen so manipuliert, damit die von ihm direkt verkauften Produkte oder seine Eigenmarkenprodukte bevorzugt angezeigt würden, so die Kommission.



Nach weiteren Angaben habe das Unternehmen mehr als 2.000 Mitarbeiter dazu veranlasst, positive Produktbewertungen für Eigenmarkenprodukte zu hinterlassen, damit diese obere Plätze bei der Suche erreichen könnten.



Solche Praktiken hätten die Verbraucher daran gehindert, rationale Kaufentscheidungen zu treffen, und auch den fairen Wettbewerb mit dort verkaufenden Unternehmen beeinträchtigt, so die Kommission.



Die FTC beschloss außerdem, eine Abhilfeanordnung zu erteilen und Coupang bei der Staatsanwaltschaft anzuzeigen.