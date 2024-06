Bericht: Bewegungen nordkoreanischen U-Boots deuten auf SLBM-Test hin

Photo : YONHAP News

Bewegungen eines nordkoreanischen U-Boots deuten offenbar auf einen bevorstehenden Test U-Boot-gestützter Raketen (SLBM) hin.Zu dieser Einschätzung gelangte die US-amerikanische Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht.Forscher hatten einen Monat lang eine Werft an Nordkoreas Ostküste beobachtet. Dortige Bewegungen eines nordkoreanischen U-Boots für den Einsatz von SLBM könnten demnach ein Vorbote für Übungen in diesem Sommer sein.Die Forscher des Projekts Beyond Parallel stützen sich bei ihren Aussagen auf Satellitenbilder. Sie hatten einen Monat lang die Bewegungen des Versuchs-U-Boots "Held Kim Kun Ok" und eines Lastkahns für Unterwasser-Raketentests an einer Werft in Sinpo verfolgt.Die "Held Kim Kun Ok" war im vergangenen September vom Stapel gelaufen und gilt als erstes echtes nordkoreanisches U-Boot, das ballistische Raketen abfeuern kann.Das Ausmaß der Aktivitäten insgesamt könnte auf Übungen der "Held Kim Kun Ok" im Sommer oder Vorbereitungen für Flugtests von SLBM oder Marschflugkörpern hinweisen, heißt es in dem Bericht.Unter anderem sei das U-Boot aus der Bunkeranlage im Hafen in ein Trockendock verlegt worden. Die Verlegung erklären sich die Forscher damit, dass möglicherweise letzte Arbeiten vorgenommen und Vorbereitungen getroffen werden. Dies könnte die Installation von elektrischen Systemen, Pumpen und Kommunikationsanlagen umfassen. Ein solcher Schritt könnte bedeuten, dass das U-Boot für Tests vorbereitet und in den Einsatz gestellt wird, hieß es weiter.