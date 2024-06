Müll-Ballons aus Nordkorea bisher an 778 Orten in Südkorea gefunden

Photo : YONHAP News

Von Nordkorea verschickte Ballons mit Müll sind an mehr als 700 Orten in Südkorea niedergegangen.Das geht aus Daten der Nationalen Polizeibehörde hervor, die am Freitag Yang Bu-nam, einem Abgeordneten der Demokratischen Partei, vorgelegt wurden.Nordkorea hatte zwischen dem 28. Mai und dem 10. Juni in vier Schüben Müll-Ballons über die innerkoreanische Grenze geschickt. Insgesamt an 778 Orten in Südkorea wurden solche Ballons gefunden.In Seoul, Incheon sowie den Provinzen Gyeonggi und Gangwon sind jedes Mal solche Ballons niedergegangen.Nordkorea hatte schätzungsweise mehr als 1.600 Müll-Ballons nach Südkorea fliegen lassen. Es kam zu Bruchschäden an Fahrzeugen, Wohn- und Geschäftshäusern sowie Gewächshäusern.Die Polizei ist dafür zuständig, beim Eingehen einer Meldung über Müll-Ballons unter der Notrufnummer 112 sofort zum Einsatzort zu fahren und die ersten Maßnahmen wie die Tatortsicherung zu treffen. Dann sammelt das Militär Ballons oder ihre Überreste ein, die von den zuständigen Stellen einer genauen Analyse unterzogen werden.