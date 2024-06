London sanktioniert an Transport von Militärgütern zwischen Nordkorea und Russland beteiligte Schiffe

Photo : KBS News

Großbritannien hat im Zusammenhang mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine neue Sanktionen verhängt, von denen 50 Unternehmen, Einzelpersonen und Schiffe betroffen sind.Die britische Regierung gab in einer Erklärung am Donnerstag (Ortszeit) bekannt, dass sie in einem koordinierten Vorgehen mit den G7-Partnern zur Unterstützung der Ukraine neue Sanktionen verhänge. Diese würden die Fähigkeit des russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Finanzierung und Ausrüstung seiner Kriegsmaschinerie schwächen.Sanktioniert wurden auch die russischen Schiffe Lady R und Angara, die die südkoreanische Regierung bereits im April auf ihre eigene Sanktionsliste gesetzt hatte. Beide Schiffe sollen Militärgüter zwischen Russland und Nordkorea befördert haben.Auch vier Schiffe der sogenannten Schattenflotte, die Russland für die Umgehung von Sanktionen aufbaute, wurden erstmals in die Sanktionsliste aufgenommen.Auf der Liste stehen zudem Unternehmen, die Munition, Maschinenwerkzeuge, Mikroelektronik oder Logistikausrüstung an Russland lieferten. Dazu zählen auch Firmen, die in China, Israel, Kirgisistan und der Türkei ansässig sind.Premierminister Rishi Sunak betonte, Putin müsse verlieren. Es sei unbedingt notwendig, ihn in seinen Fähigkeiten zur Kriegsfinanzierung zu beschneiden.