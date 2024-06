VOA: Nordkorea trifft für Empfang von Putin offenbar Vorbereitungen an Staatsgästehaus

Photo : YONHAP News

Vor einem anscheinend anstehenden Nordkorea-Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin sind laut einem Medienbericht Anzeichen für Vorbereitungen hierfür an einem Staatsgästehaus in Pjöngjang beobachtet worden.Zuletzt hatte ein südkoreanischer Regierungsbeamter gesagt, dass Putin in den nächsten Tagen Nordkorea besuchen werde.Der US-Auslandssender Voice of America (VOA) berichtete am Freitag anhand von am Donnerstag von Planet Labs gemachten Satellitenaufnahmen, dass ein rotes Objekt nahe der Einfahrt des Staatsgästehauses Paekhwawon zu sehen sei, das dort vorher nicht beobachtet worden sei.Nordkorea trifft offenbar Vorbereitungen für einen Empfang Putins. Vor einigen Tagen wurde beobachtet, dass vermutlich ein großes Bauwerk auf dem Kim Il-sung-Platz in Pjöngjang errichtet wurde.Im Staatsgästehaus Paekhwawon wurden die ehemaligen südkoreanischen Präsidenten Kim Dae-jung, Roh Moo-hyun und Moon Jae-in untergebracht, als sie jeweils 2000, 2006 und 2018 Nordkorea besuchten.Auch der ehemalige japanische Premierminister Junichiro Koizumi und der frühere US-Präsident Bill Clinton wurden während ihrer Besuche in Nordkorea jeweils 2002 und 2009 dort einquartiert.