Seoul will Austausch zwischen Talenten und Startups aus Südkorea und Usbekistan fördern

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat Regierungsunterstützung zugesichert, damit der Austausch zwischen Talenten und Startups aus Südkorea und Usbekistan gefördert werden kann.Das Versprechen gab er am Donnerstag bei einem Gespräch mit Jungunternehmern am U-ENTER Innovationszentrum für Unternehmer in Taschkent.Yoon absolviert dort einen dreitägigen Staatsbesuch.Das Zentrum wurde mit Unterstützung der Koreanischen Behörde für Internationale Zusammenarbeit (KOICA) im Rahmen der Öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit errichtet.Im Zeitalter der digitalen Transformation würden Startups, die auf hochmoderne Technologien wie Künstliche Intelligenz und Blockchain spezialisiert seien, das Wirtschaftswachstum anführen.Yoon sagte Unterstützung seiner Regierung zu, damit junge Talente von den Jugendprogrammen der KOICA profitieren können.Südkoreas Präsident kommt später am Freitag mit seinem usbekischen Amtskollegen Shavkat Mirziyoyev zu einem Spitzengespräch zusammen. Sie wollen dabei vor allem über die bilaterale Kooperation in Lieferketten für kritische Mineralien sprechen.