Vizeaußenminister Südkoreas und der USA sprechen über Putins Nordkorea-Besuch

Photo : YONHAP News

Die Vizeaußenminister Südkoreas und der USA haben über den möglicherweise bevorstehenden Nordkorea-Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin gesprochen.Laut dem südkoreanischen Außenministerium führten der Erste Vizeaußenminister Kim Hong-kyun und US-Vizeaußenminister Kurt Campbell am Freitag ein eilig anberaumtes Telefongespräch.Kim machte laut dem Ministerium die Position Südkoreas deutlich, dass der Besuch nicht zu einer Vertiefung der militärischen Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea führen dürfe.Campbell äußerte volle Unterstützung für Südkoreas Standpunkt. Er schlug eine weitere Zusammenarbeit angesichts einer möglichen Instabilität und Herausforderungen in der Region vor, die der Besuch verursachen könnte.Südkorea und die USA hätten vereinbart, alle Entwicklungen im Zusammenhang mit Putins Besuch genau zu beobachten. Auch wollten sie in enger Kooperation und resolut gegen Nordkoreas Provokationen gegen Südkorea und Spannungen schürende Handlungen vorgehen, so das Außenministerium.