Südkorea führt wieder Rindfleisch aus Frankreich und Irland ein

Photo : YONHAP News

Auf dem koreanischen Markt wird voraussichtlich bald wieder Rindfleisch aus Frankreich und Irland erhältlich sein.In Südkorea wurde das Verfahren für die Importgenehmigung mittlerweile abgeschlossen.Die Europäische Kommission teilte am Donnerstag (Ortszeit) mit, dass Südkorea dank ihrer konsequenten Bemühungen seinen Markt für Rindfleisch aus Frankreich und Irland geöffnet habe.Für die europäische Rindfleischindustrie sei dies eine bedeutende Entwicklung. Denn die Republik Korea zähle zu den größten Rindfleisch-Importeuren der Welt, hieß es.Südkorea hatte die Einfuhr von Rindfleisch aus Europa im Jahr 2000 aufgrund von dortigen Ausbrüchen von Rinderwahnsinn eingestellt.Für eine Wiederaufnahme des Rindfleisch-Imports aus einem Land, in dem es Fälle von Rinderwahnsinn gab, müssen die bei der Einfuhr geltenden Hygienevorschriften von der Nationalversammlung überprüft werden.Aus den Niederlanden und Dänemark wird seit 2019 wieder Rindfleisch importiert. Im vergangenen Dezember wurden die Hygienevorschriften für den Import von Rindfleisch aus Frankreich und Irland gebilligt.Damit steigt die Zahl der europäischen Länder, aus denen Südkorea Rindfleisch bezieht, auf vier.Rinderzüchter in Südkorea fordern die Regierung zu Maßnahmen auf. Sie sorgen sich vor Marktinstabilität und Einkommensverlusten, wenn wieder deutlich mehr Rindfleisch aus Europa auf den hiesigen Markt kommt.