Südkorea und Usbekistan vereinbaren Ausbau der strategischen Partnerschaft

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und sein usbekischer Amtskollege Shavkat Mirziyoyev sind in Taschkent zu einem Gipfelgespräch zusammengekommen.Die beiden Spitzenpolitiker tauschten sich am Freitag über Kooperationsmöglichkeiten bei staatlichen Projekten Usbekistans in den Bereichen Energie und Infrastruktur aus.Vereinbart wurde unter anderem der Export südkoreanischer Hochgeschwindigkeitszüge im Wert von 270 Milliarden Won oder 196 Millionen Dollar. Erstmals würden damit südkoreanische Schnellzüge exportiert.Eine stärkere Beteiligung Südkoreas am Bau von Schnellstraßen sowie Wasserleitungen und eine Partnerschaft für eine Lieferkette für wichtige Mineralien wurden ebenfalls vereinbart.Die beiden Staatsoberhäupter unterzeichneten hierfür einen entsprechenden Vorvertrag.Usbekistan ist die letzte Station der Zentralasienreise des südkoreanischen Präsidenten, die ihn auch nach Kasachstan und Turkmenistan führte. Yoon wird am Sonntag in Seoul zurückerwartet.