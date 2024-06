Südkorea übernimmt Vorsitz der Internationalen Arbeitsorganisation

Südkorea hat den Vorsitz der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) übernommen.Laut dem südkoreanischen Außenministerium wurde der Botschafter in Genf, Yun Seong-deok, am Samstag bei der 351. Sitzung des IAO-Verwaltungsrats in Genf, Schweiz, zum Vorsitzenden für 2024 und 2025 gewählt.Südkorea war bei der Wahl der einzige Kandidat.Die IAO ist eine internationale Organisation, an der Vertreter von Regierungen, Arbeitgebern und -nehmern beteiligt sind.Das Außenministerium erklärte, dass nach dem Einzug Südkoreas in den ständigen Verwaltungsrat der IAO die Wahl von Botschafter Yoon zum Vorsitzenden die Stellung des Landes im internationalen Arbeitsbereich erheblich stärken werde.Südkorea übernimmt erstmals seit 2003 den Vorsitz des Verwaltungsrats der IAO.