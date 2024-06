Präsident Yoon von Besuchen in drei zentralasiatischen Ländern zurückgekehrt

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist am Sonntag von Besuchen in drei zentralasiatischen Ländern zurückgekehrt.Yoon landete am frühen Morgen auf dem Flughafen Seoul Air Base. Dort wurde er vom Stabschef im Präsidialamt, Chung Jin-suk, und Innenminister Lee Sang-min begrüßt.Der Präsident hatte letzte Woche Turkmenistan, Kasachstan und Usbekistan besucht. Im Zentrum der Reise stand die Zusammenarbeit bei kritischen Mineralien, Energie und Infrastruktur.Yoon konnte sich bei Gesprächen in den drei Ländern auch der Unterstützung in der Frage des nordkoreanischen Atom- und Raketenprogramms vergewissern.Auch sicherten sie Yoon größtmögliche Unterstützung für die regionale diplomatische Strategie der "K-Seidenstraßen-Initiative" zu. Südkorea plant im Rahmen der Strategie die Schaffung einer neuen Plattform für die Partnerschaft mit Zentralasien.