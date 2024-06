Medizinprofessoren an Krankenhäusern der Seoul Nationaluniversität treten heute in unbefristeten Streik

Photo : KBS News

Medizinprofessoren der Krankenhäuser der Seoul Nationaluniversität (SNU) legen aus Protest gegen mehr Medizinstudienplätze ab dem heutigen Montag unbefristet ihre Arbeit nieder.Daran beteiligen sich 529 Medizinprofessoren an den vier Krankenhäusern, darunter das SNU Hospital. Das entspricht etwa 55 Prozent aller Professoren der medizinischen Fakultät der SNU, die Patienten behandeln.Auch Medizinprofessoren an der Yonsei Universität wollen am 27. Juni in einen unbefristeten Streik treten. Das Krisenkomitee der Medizinprofessoren an der Sungkyunkwan Universität nahm Diskussionen über eine Arbeitsniederlegung auf.Ab Dienstag ist ein Streik von Mitgliedern des Koreanischen Ärzteverbandes KMA vorgesehen. Sowohl Ärzte an Universitätskliniken als auch niedergelassene Ärzte wollen sich daran beteiligen.Der KMA hatte zuvor am Sonntag drei Forderungen gegenüber der Regierung bekannt gegeben, darunter neue Diskussionen über die Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze. Die Organisation bekundete die Bereitschaft, die Streikpläne zu überdenken, sollte die Regierung ihre Forderungen akzeptieren.Das Gesundheitsministerium erklärte daraufhin, es sei nicht angebracht, unter der Voraussetzung der Arbeitsniederlegung an die Regierung politische Forderungen zu stellen. An ihrer bisherigen Position habe sich nichts gerändert.