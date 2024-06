SIPRI: Nordkorea besitzt schätzungsweise 50 nukleare Sprengköpfe

Photo : YONHAP News

Die Zahl der nuklearen Sprengköpfe im Besitz Nordkoreas ist laut neuen Schätzungen in einem Jahr um 20 auf 50 gestiegen.Diese Schätzung veröffentlichte das Internationale Friedensforschungsinstitut Stockholm (SIPRI) im am Sonntag (Ortszeit) herausgegebenen SIPRI Jahrbuch 2024.Nordkorea könnte demnach mittlerweile rund 50 nukleare Sprengköpfe zusammengebaut haben. Das Land verfüge über ausreichend spaltbares Material, um insgesamt bis zu 90 Sprengköpfe besitzen zu können, hieß es.Das liege in der Spanne von schätzungsweise 20 bis 60 einsatzbereiten Atomwaffen, wie nachrichtendienstliche Bewertungen Südkoreas aus dem Jahr 2018 und der USA aus dem Jahr 2020 ergeben hätten. Über die Zahl der Atomsprengköpfe im tatsächlichen Besitz Nordkoreas herrsche große Ungewissheit, schrieb das Forschungsinstitut weiter.Nordkorea habe Plutonium für Atomwaffen hergestellt. Zudem werde angenommen, dass das Land hochangereichertes Uran für Atomwaffen produziere, hieß es weiter.