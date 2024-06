Südkorea und Usbekistan einig über Kooperationsausbau im Kulturbereich

Photo : YONHAP News

Südkorea und Usbekistan haben sich geeinigt, ihren bilateralen Austausch im Kulturbereich auszubauen.Das südkoreanische Kulturministerium teilte mit, am Freitag mit dem usbekischen Kulturministerium eine Absichtserklärung über die kulturelle Zusammenarbeit unterzeichnet zu haben.Die Absichtserklärung sieht die Fortsetzung des Austauschs im gesamten Kulturbereich vor. Dies umfasst Kultureinrichtungen wie Museen und Bibliotheken sowie die Zusammenarbeit zwischen Kunstexperten und Sportorganisationen.Die südkoreanische Regierung plant, den Sprach- und Kulturaustausch an den sieben König-Sejong-Instituten in Usbekistan fortzusetzen. Die Sejong Kulturakademie, ein kulturelles Bildungsprogramm mit Beteiligung koreanischer Kulturexperten, soll an sechs Stellen in dem zentralasiatischen Land angeboten werden, damit an doppelt so vielen wie letztes Jahr.Südkorea will außerdem die Ausrichtung eines Taekwondo-Wettbewerbs im September in Usbekistan unterstützen. Beschlossen wurde auch, 23 Fechterinnen und Fechter aus Usbekistan zu einem gemeinsamen Training nach Südkorea einzuladen.