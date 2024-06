Präsidialamt: Südkorea warnte Russland vor Überschreitung bestimmter Linie

Photo : YONHAP News

Südkorea hat laut dem Präsidialamt Russland gewarnt, dass es eine bestimmte Linie nicht überschreiten sollte.Eine entsprechende Warnung habe es gegeben, sagte der nationale Sicherheitsberater Chang Ho-jin am Sonntag angesichts eines vermutlich unmittelbar bevorstehenden Nordkorea-Besuchs des russischen Präsidenten Wladimir Putin.Es könnte eine umfassendere Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea vorangetrieben werden. Zudem lägen Informationen vor, dass in einigen Angelegenheiten im militärischen Sicherheitsbereich ähnlich wie in der Vergangenheit vorgegangen werden könne, hieß es.Chang führte Putins Nordkorea-Besuch nicht auf einen erhöhten strategischen Wert Nordkoreas zurück. Nordkorea sei eher wegen der situationalen Interessen (aufgrund des Kriegs in der Ukraine) in den Vordergrund getreten, so seine Einschätzung.Die Entwicklung einer neuen Situation zwischen Russland und Nordkorea könnte sich auch auf die Normalisierung der Beziehungen zwischen Südkorea und Russland auswirken. Daher müsse Russland sich überlegen, ob nach dem Kriegsende Süd- oder Nordkorea wichtiger und notwendiger sein werde, betonte er.Chang fügte hinzu, dass es noch keine Struktur der Zusammenarbeit zwischen Nordkorea, China und Russland gebe. Selbst die Ausrichtung eines außen- und sicherheitspolitischen Strategiedialogs zwischen Südkorea und China deute darauf hin, dass die aktuelle Situation nicht die Schnittmenge der Interessen Nordkoreas, Russlands und Chinas darstelle.