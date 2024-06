Staats- und Regierungschefs der G7 verurteilen nordkoreanisch-russische Militärkooperation

Photo : YONHAP News

Die Staats- und Regierungschefs der Gruppe der Sieben (G7) haben die wachsende Militärkooperation zwischen Nordkorea und Russland einstimmig verurteilt.Die entsprechende Äußerung machten die Staats- und Regierungschefs der G7 in einer gemeinsamen Erklärung, die sie am Freitag (Ortszeit), einen Tag vor dem Abschluss ihres Gipfels in Italien, veröffentlichten.Sie seien zutiefst besorgt über die Möglichkeit jeder Weitergabe von Nukleartechnologie oder mit ballistischen Raketen zusammenhängender Technologie an Nordkorea, womit gegen einschlägige Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen werde. Sie forderten Russland und Nordkorea auf, alle derartigen Aktivitäten unverzüglich einzustellen und die einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats einzuhalten, hieß es auch.Die Staats- und Regierungschefs bekräftigten außerdem die Forderung nach einer vollständigen, überprüfbaren und unumkehrbaren Abschaffung aller Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketen Nordkoreas.