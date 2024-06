Verteidigungsminister Shin hält Weitergabe russischer hochmoderner Militärtechnologie an Nordkorea für unwahrscheinlich

Photo : YONHAP News

Russland wird nach Einschätzung des südkoreanischen Verteidigungsministers Shin Won-sik nicht alle seiner hochmodernen Militärtechnologien an Nordkorea weitergeben.Es sei unklar, ob Präsident Putin Russlands fortschrittlichste Militärtechnologie an Nordkorea weitergeben werde. Die Möglichkeit sei sehr gering, sagte Shin in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg.Wenn ein solcher Transfer beschlossen werde, würde dies einen vollständigen Verlust des Einflusses Russlands auf Nordkorea bedeuten. Es sei daher sehr wahrscheinlich, dass Russland dies als letztes Mittel für sich behalten werde, erklärte Shin.Hinsichtlich des misslungenen Starts eines militärischen Aufklärungssatelliten durch Nordkorea Ende Mai ging er davon aus, dass Russland Nordkorea eine neue Triebwerkstechnologie zur Verfügung gestellt habe. Der Start sei möglicherweise aufgrund von Problemen bei der Systemintegration fehlgeschlagen.Es werde davon ausgegangen, dass Nordkorea seine Triebwerkstests fortsetze. Das Land werde in der zweiten Jahreshälfte einen weiteren Startversuch unternehmen, hieß es weiter.