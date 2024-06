Seoul: Nordkorea baut Mauer an innerkoreanischer Grenze

Photo : KBS News

Nordkorea baut offenbar eine Mauer entlang der innerkoreanischen Grenze.Es sei beobachtet worden, dass nördlich der militärischen Demarkationslinie (MDL) Personen und Ausrüstung eingesetzt würden, um verschiedene Arbeiten für einen Mauerbau zu verrichten, sagte ein südkoreanischer Regierungsbeamter.Die südkoreanischen Behörden gehen davon aus, dass auch die kurzfristige Überschreitung der MDL durch nordkoreanische Soldaten Anfang Juni mit dem Mauerbau im Zusammenhang stehe.Der Vereinigte Generalstab Südkoreas hatte am 11. Juni mitgeteilt, dass nordkoreanische Soldaten, die in der demilitarisierten Zone gearbeitet hätten, versehentlich einen falschen Weg genommen hätten. Sie hätten Werkzeuge wie Spitzhacken und Schaufeln in ihren Händen gehalten, sagte ein Militärvertreter.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte in einer Rede im Januar gesagt, dass schrittweise Maßnahmen getroffen werden müssten, um alle Verbindungen zwischen Nord und Süd im Grenzgebiet gründlich zu kappen.